Insulti e tafferugli tra le tifoserie, presenti le forze dell'ordine

Momenti di tensione lungo il tratto toscano dell’autostrada A1 tra tifosi della Juventus e dell’Atalanta diretti a Roma per assistere alla finale di Coppa Italia. Il primo contatto è avvenuto tra supporter bergamaschi e bianconeri nell’area di servizio Arno Ovest: sono volati insulti ma poi sono ripartiti a bordo dei rispettivi pullman, anche perché le forze dell’ordine erano presenti in gran numero e stavano svolgendo un servizio di prevenzione proprio per evitare scontri nelle aree di servizio. Poco più tardi ci sarebbero stati piccoli tafferugli nell’area di sosta San Giovanni, nel tratto aretino dell’A1, ma all’arrivo della polizia tutti erano già ripartiti.

