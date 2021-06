Alla cerimonia performance web di Garrix con Bono e The Edge: "Eccitati per l'avventura romana". In campo Totti e Nesta

L’Europeo di calcio si apre a Roma, con musica e spettacolo. L’edizione del torneo spalmata su 11 città del Vecchio Continente dà la possibilità alla Capitale di ospitare la cerimonia inaugurale, alle 20.35, prima del match di debutto tra Italia e Turchia. Sugli schermi scorreranno le immagini gli ultimi 60 anni della competizione. Poi sul campo due ex campioni del mondo italiani e simboli del calcio romano, Alessandro Nesta e Francesco Totti, accoglieranno i tifosi. Ci saranno anche la banda musicale della Polizia di Stato e la guardia d’onore della Polizia a cavallo, a sfilare con 24 atleti per simboleggiare i Paesi partecipanti al torneo.

Sarà Andrea Bocelli il protagonista musicale della cerimonia. Il tenore toscano intonerà l’aria ‘Nessun Dorma’ tra effetti pirotecnici e il volo delle Frecce Tricolori. Ma non solo. Martin Garrix, con Bono e The Edge, autori dell’inno ufficiale di Euro 2020 ‘We are the people’, interpreteranno il brano con una performance virtuale e avveniristica in cui il dj olandese e i due membri degli U2 saranno immersi in una riproduzione 3D dell’Olimpico di Roma. Il cantante e il chitarrista della band irlandese sui social del gruppo hanno espresso tutta la loro gioia per essere stati coinvolti nella festa del calcio continentale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da U2 (@u2)

“Siamo eccitati per la nosta avventura romana e per essere parte della cerimonia di stasera. Anche se non siamo sicuri di essere quello che la gente si aspetta, il nostro augurio va a tutti i giocatori e i tifosi in Europa e nel mondo. Perchè riempire gl istadi è quello che tutti vogliono, sia che si tratti di sport che di musica”, è il messaggio di Bono e The Edge sui profili social degli U2. Le due rockstar poi postano un video in cui ridono e scherzano con Garrix, con in mano la coppa degli Europei.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata