La nazionale è arrivata a Roma, dove domani sera affronta la Turchia nel match inaugurale degli Europei all’Olimpico. La comitiva italiana ha viaggiato in treno da Firenze. Roberto Mancini in una lettera agli italiani assicura che gli azzurri onoreranno ogni minuto della competizione, per regalare gioia dopo l’anno della pandemia. “Scenderemo in campo con la spensieratezza di quando si è ragazzini ma anche con la responsabilità di chi rappresenta uno dei Paesi più forti e belli al mondo”, scrive ancora il ct che intanto deve rinunciare a Lorenzo Pellegrini infortunato: al suo posto convocato Castrovilli della Fiorentina.

