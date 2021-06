Romani e turisti attendono il fischio d'inizio di Italia-Turchia di venerdì sera che darà il via agli Europei

In una Piazza del Popolo colorata di azzurro romani e turisti attendono il fischio d’inizio di Italia-Turchia che venerdì sera all’Olimpico darà il via a Euro 2020. Due maxi schermi accoglieranno i tifosi in questo primo evento sportivo dopo l’emergenza sanitaria dovuta al covid-19. “Un bel segnale di ripartenza per tutta l’Italia e per la Capitale che ospiterà un evento di questa caratura”, spiega un ragazzo addetto all’accoglienza dei turisti. “Non ha importanza chi vincerà. L’importante è far ripartire lo sport”. Nel match inaugurale l’Italia all’Olimpico affronterà la Turchia.

