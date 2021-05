L'attore australiano ha postato la foto della marea nerazzurra che ha celebrato lo scudetto in piazza Duomo sotto un cartellone pubblicitario con la sua gigantografia

Chris Hemsworth ha scherzato sui social su una foto della festa dei tifosi dell’Inter che celebrano lo scudetto in piazza Duomo a Milano proprio sotto un cartellone pubblicitario con la sua gigantografia. Un’immagine in cui sembra che gli appassionati nerazzurri inneggino proprio all’attore.

Il post di Chris Hemsworth

“I miei sinceri ringraziamenti a tutti i tifosi dell’Inter che si sono riuniti per festeggiare il mio cartellone Hugo Boss. Pensavo che volessero celebrare la loro recente vittoria, ma quelli più vicini a me, di cui mi fido, mi dicono che erano lì per applaudire la mia posa ‘sguardo pigro'”, ha scritto il celebre attore australiano. E il suo post geniale su Instagram ha fatto subito il giro del web scatenando le reazioni divertite dei tifosi di calcio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chris Hemsworth (@chrishemsworth)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata