In via di estinzione, è originaria dell'isola indonesiana di Sumatra

I visitatori sono accorsi zoo di Nashville, in Tennessee, per ammirare una pianta tropicale in via di estinzione che fiorisce per un paio di giorni, una volta ogni 7-10 anni. Questa rara pianta è originaria di Sumatra, in Indonesia, ed è classificata come in pericolo dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura.

