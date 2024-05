Il mammifero è appena arrivato nel parco e si sta adattando al nuovo habitat

Lo zoo dell’Oregon ha un nuovo particolare ospite. Nel parco di Portland settimana scorsa è arrivata Berry, un bradipo didattilo di 7 anni nato al Turtle Back Zoo del New Jersey nel 2017. Il mammifero si sta lentamente adattando e ambientando nel suo nuovo habitat. Secondo gli esperti i bradipi possono dormire fino a 20 ore al giorno. I bradipi didattili non sono considerati in via d’estinzione ma il loro numero è in preoccupante declino.

