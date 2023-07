È successo nel parco Everland, vicino Seul. Sia la mamma che i neonati stanno bene

Un panda gigante ha dato alla luce due cuccioli in un parco a tema in Corea del Sud. L’esemplare, che si chiama Ai Bao, ha partorito le gemelle, entrambe femmine, venerdì scorso nello zoo all’interno del parco Everland, vicino alla capitale Seul. Lo ha dichiarato il gruppo Samsung C&T, gestore del parco, in un comunicato. È la prima volta che in Corea del Sud nascono due panda, ha dichiarato il gruppo. Sia Ai Bao che i suoi neonati sono in buone condizioni.

