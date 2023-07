È la prima volta dal 2006: la specie è in via di estinzione

Per la prima volta dal 2006, lo zoo di San Diego ha accolto un cucciolo di panda rosso (o panda minore). La prima volta che i genitori Adira e Lucas hanno salutato il loro cucciolo, ancora senza nome, è stata lo scorso 9 giugno. Gli ospiti dello zoo hanno potuto vedere il piccolo panda rosso per la prima volta il 6 luglio, quando Adira è entrata nel suo habitat all’aperto dello zoo con il suo cucciolo. Negli ultimi 50 anni la popolazione di panda rossi è diminuita in modo significativo. Secondo la “Lista rossa” delle specie minacciate della IUCN (Unione internazionale per la conservazione della natura), questa specie è nell’elenco di quelle in via di estinzione.

