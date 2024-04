Tre dei quattro animali sono subito stati catturati

Zebre in fuga per le strade di Washington tra l’incredulità degli automobilisti. L’insolito avvistamento domenica: i quattro animali a strisce bianche e nere stavano per essere trasportati in uno zoo del Montana. L’autista ha preso l’uscita dell’Interstate 90 per North Bend, a sud-est di Seattle, per fissare il rimorchio e in quel momento le zebre sono scappate. Tre dei quattro animali sono subito stati catturati. Solo pochi giorni fa una scena simile si è verificata a Londra, dove due cavalli delle scuderie reali avevano seminato il panico tra le strade della capitale britannica.

