Gli scienziati lo hanno osservato nelle foreste di Sumatra

Mastica delle foglie di una pianta medicinale e poi le usa come bende per coprire una ferita. Così Rakus, orango maschio adulto, si cura la guancia destra. Lo hanno scoperto degli scienziati nel 2022 osservando un esemplare dell’isola di Sumatra, in Indonesia. Poi lo studio è stato pubblicato su Scientific Reports da ricercatori dell’Istituto Max Planck. Ricerche precedenti avevano documentato che diverse specie di grandi scimmie cercano medicine nelle foreste per curarsi, ma fino ad ora non erano stati osservati così da vicino. Le immagini mostrano che la ferita dell’animale si è chiusa in due mesi senza problemi.

