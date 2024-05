Il pastore tedesco vive in una villa in Toscana e vanta un patrimonio vertiginoso

Il cane più ricco del mondo, Günther VI, verrà clonato. L’annuncio è arrivato al termine di ‘I milioni di Günther’, docuserie Netflix in cui viene raccontata la storia della discendenza Günther con particolare attenzione alle vicende di Maurizio Mian, alle cui cure il cane è affidato.

E adesso, un anno dopo l’uscita della serie, la Günther Corporation, di cui Mian è l’unico componente noto e per anni l’uomo-immagine della società, ha intenzione di ricorrere alla clonazione dell’animale milionario che vive in una villa in Toscana.

L’azienda, infatti, sta prendendo contatti con l’azienda PerPETuated in Massachusetts per la riproduzione del pastore tedesco, in modo da permettere il proseguimento della stirpe Günther, iniziata negli anni ’90 con Günther III. La video dichiarazione è visibile sul profilo ufficiale Instagram di Günther VI.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gunther | The Richest Dog in the World (@guntherrichdog)

Secondo quanto raccontato attraverso i media in questi anni, Günther VI discende da una stirpe baciata dalla fortuna e indicata nelle volontà contessa tedesca Karlotta Von Liebenstein. Fu lei a indicare come beneficiario della sua immensa fortuna Günther III, adottato dalla nobildonna durante un soggiorno in Toscana. Colpita dal nome dell’animale, lo stesso del figlio morto precedentemente in un incidente stradale, la contessa ha vissuto gli ultimi anni di vita con il benamato pastore tedesco e, alla sua morte, ha intestato tutto a un trust (un fondo fiduciario per il trasferimento dei beni agli eredi che determina chi sarà responsabile dell’amministrazione, chi ne trarrà beneficio e le regole e le condizioni per l’utilizzo del denaro) che designa il cane e la sua stirpe come unici eredi.

Dopo Günther III, il discendente Günther IV è entrato nel Guiness World Record come il cane più ricco del mondo, ha acquistato la villa di Madonna a Miami – detenuta dal braccio operativo del Trust, la Günther Corporation, per oltre 21 anni – ed è stato Presidente e proprietario di importanti squadre di calcio italiane. La Günther Corporation è attiva dagli anni ‘90 e ha una voce dedicata sulla versione internazionale di Wikipedia. Tra le numerose attività svolte per realizzare le volontà dell’omonimo Trust, dalla serie Netflix emergono una serie di esperimenti – probabilmente al di fuori dei limiti etici previsti dalla scienza ufficiale – che hanno coinvolto alcuni giovani attentamente selezionati, fatti interagire tra loro, stimolati e attentamente monitorati. L’ultima impresa nota della Corporation è l’adozione della lupacchiotta Cindy, diminutivo di Cinderella.

Secondo la classifica The Ultimate Pet Rich List di All About Cats ripresa dai principali siti di informazione internazionali tra cui Forbes, Günther VI è l’animale più ricco al mondo, posizionandosi davanti a Olivia Benson, il gatto di Taylor Swift, e Sadie, Sunny, Lauren, Layla e Luke, nonché i cani di Oprah Winfrey. Ad oggi, Günther VI possiede uno yacht, una villa alle Bahamas, una BMW e diverse proprietà in Italia, 27 dipendenti (tra cui un autista personale, un cuoco e un personal trainer) e un patrimonio vertiginoso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gunther | The Richest Dog in the World (@guntherrichdog)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata