La città sotto un nubifragio: allagamenti in via Melchiorre Gioia

Disagi a Milano, colpita nella notte da piogge intense, proseguite nella mattinata di mercoledì che hanno causato allagamenti in varie zone. Difficoltà nella zona nord per l’esondazione del Lambro: nelle immagini gli allagamenti tra Viale Lunigiana e Via Melchiorre Gioia e alberi caduti in via Sanzio, in zona Fiera.

