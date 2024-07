Questo il quadro disegnato dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa)

Nel 2023 si sono registrate le temperature minime giornaliere più alte di sempre in Italia con +1,20 gradi centigradi. Questo il quadro del Clima in Italia nel 2023 disegnato dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa). Il 2023 – viene spiegato dal rapporto ‘Il Clima in Italia nel 2023’ – è stato il secondo anno con un’anomalia di +1,14 gradi per temperature medie rispetto al valore climatologico del periodo 1991-2020, dopo il record di +1,23 gradi del 2022.

Il 2023 è il decimo anno consecutivo con anomalia positiva rispetto alla media. Il mese più caldo rispetto alla media del periodo – viene spiegato – è stato ottobre (+3,27 gradi sopra la media), mentre il record di caldo si è avuto a luglio in Sardegna con una temperatura di 48,2 gradi. Anche i mari italiani sono sempre più caldi.

