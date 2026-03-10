8 marzo, Ditonellapiaga: “Contenta mia canzone diventi inno di protesta”

“La mia canzone alle manifestazioni dell’8 marzo? In generale, dal momento in cui le scrivo le canzoni sono di chi le canta, quindi ognuno può appropriarsene e raccontarle a modo proprio”. Dopo il recente successo al Festival di Sanremo, Ditonellapiaga si presenta nelle sale cinematografiche nella veste di attrice nel film “Notte prima degli esami” del regista e sceneggiatore Tommaso Renzoni e lo sceneggiatore Fausto Brizzi (con lei anche Sabrina Ferilli, Tommaso Cassissa, Gian Marco Tognazzi Adriano Moretti, Alice Lupparelli, Alice Maselli, Aleandro Falciglia, Bea Barret, Christian Dei, Sebastiano Somma e Antonello Venditti).

“Nella canzone”, prosegue Ditonellapiaga in conferenza stampa, rispondendo ai giornalisti, “cerco di raccontare il disagio di noi donne anche nell’andare a una festa, stare serene, rilassate, senza stare costantemente a guardarsi le spalle. Il pezzo può prendere pieghe diverse e sono contenta che diventi un inno delle persone che sono stufe e sono stanche di questo senso di frustrazione; nel mio caso era verso le formalità, ma viviamo certamente in un periodo molto violento e il fatto che venga tradotto come manifesto di protesta per me è assolutamente positivo”.