San Diego, sparatoria in un Centro Islamico: il racconto del testimone

Tre uomini sono stati uccisi lunedì in una sparatoria in una moschea di San Diego. Si ritiene che entrambi i sospettati siano adolescenti e il caso è considerato un crimine d’odio. Daniel McDonald, 20 anni, che vive a pochi isolati più in là, ha detto all’Associated Press di aver sentito gli spari da dentro casa sua. E quando è uscito, ha potuto vedere un agente che lavorava per rianimare uno dei sospettati. McDonald ha detto che c’era un’enorme presenza di polizia e che tutte le strade erano state chiuse. Il Centro Islamico è la più grande moschea della contea di San Diego, secondo il suo sito web. Il campus comprende la scuola Al Rashid, che secondo il sito offre corsi di lingua araba, studi islamici e Corano. Le riprese aeree della TV hanno mostrato più di una dozzina di bambini che si tenevano per mano e uscivano dal parcheggio del centro, circondato da decine di veicoli della polizia. La moschea bianca si trova in un quartiere di case, appartamenti e centri commerciali con ristoranti e mercati mediorientali a circa 9 miglia a nord del centro di San Diego.