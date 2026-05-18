Flotilla, il corteo la Global Sumud attraversa il centro di Roma

Sono alcune migliaia i manifestanti scesi in piazza a Roma per il corteo in solidarietà alla Global Sumud Flotilla. Dopo una giornata di protesta in Piazza dei Cinquecento, ribattezzata dai manifestanti “Piazza Gaza” è partito poco dopo le 18 un corteo in direzione San Giovanni attraverso il quartiere Esquilino. La manifestazione è stata convocata in occasione della giornata di sciopero generale dei trasporti ma anche dell’intercettazione della missione umanitaria da parte delle navi dell’esercito israeliano in acque internazionali. In piazza Osa, Cambiare Rotta, Usb, Potere al Popolo, Rete dei Comunisti. Al corteo tantissime bandiere palestinesi ma anche cubane, iraniane e alcune di Hezbollah. Durante la manifestazione si è svolto un collegamento telefonico diffuso dalle casse con un attivista a bordo della Flotilla che ha raccontato gli sviluppi dell’abbordaggio e degli arresti da parte dell’esercito di Tel Aviv.