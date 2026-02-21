Sanremo 2026, Ditonellapiaga: "Brano autoironico che nasce da uno sfogo"

È uno dei nomi più caldi sulla bocca degli addetti ai lavori in vista di Sanremo quello di Ditonellapiaga, che al Festival porta ‘Che fastidio!’, brano piaciuto nei pre-ascolti alla stampa. “Mai mi sarei aspettata di poter portare quel pezzo sul palco, soprattutto suonato da un’orchestra, Carolina Bubico ha fatto un lavoro magistrale – ha detto la cantante che torna per la seconda volta all’Ariston – Mi dà un forza incredibile, lo porta lontano dalla sua natura club, lo esalta. Questo brano nasce da uno sfogo, dopo una discussione con i miei discografici rispetto al mio futuro, che poi ha avuto un epilogo positivo. Tratta di un senso di alienazione, di costrizione verso dei rituali sociali che a volte ci stano stretti. Poi è anche autoironico, perché le cose che elenco le faccio anche io. Parla di come vivo la socialità, ma vorrei non venisse preso per arroganza. Io anche musicalmente mi sento sempre fuori posto, troppo pop per l’underground, troppo alternativa per il mainstream, però questa sono io, non mi sono snaturata”.