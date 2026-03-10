Notte prima degli esami 3.0: Ferilli e Brizzi ricordano la maturità

“Quanto ho preso alla maturità? Io manco ricordo di averla fatta la maturità” un’ironica Sabrina Ferilli protagonista del film Notte prima degli esami 3.0 di Tommaso Renzoni, presentato a Roma scherza con Fausto Brizzi, sceneggiatore del film e con Gian Marco Tognazzi sulla loro maturità. “Quanto hai preso all’esame”, ha chiesto Brizzi a Ferilli che ha risposto scherzando: “Neanche ricordo di averlo fatto”. Subito dopo Brizzi si è poi rivolto a Tognazzi al suo fianco: “Figurati io l’ho fatto all’istituto di cinematografia e li come sai in qualche modo si passa”. Tra gli altri protagonisti del film anche Tommaso Cassissa, Adriano Moretti, Alice Lupparelli, Alice Maselli, Aleandro Falciglia, Bea Barret, Christian Dei, Sebastiano Somma e Antonello Venditti nel ruolo di sé stesso.