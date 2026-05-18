Governo, Calenda da Meloni prima nega poi ammette: "Ho portato nostre proposte"

Il leader di Azione Carlo Calenda è arrivato nel retro della sede del governo, a bordo di un van con i vetri oscurati. Una volta sceso è stato intercettato da alcuni cronisti ai quali ha negato di essere lì per un incontro. “Non vado a palazzo Chigi, sono entrato e uscito”, ha spiegato allontanandosi poi verso un bar in piazza del Parlamento. Poco dopo però Calenda è tornato sui suoi passi, facendo ingresso nella sede del governo. Al termine dell’incontro, di circa due ore, il leader di Azione ha spiegato con una nota il senso della visita: “A seguito della disponibilità della presidente del Consiglio, manifestata all’ultimo question time in Senato, di discutere proposte di merito per affrontare la situazione economica, ho portato oggi alla presidente le proposte di Azione in materia di energia e industria. Il colloquio è stato cordiale e costruttivo”.