San Diego, sparatoria in centro islamico: una vittima

La polizia di San Diego sta intervenendo in seguito a una sparatoria in corso presso il Centro Islamico di San Diego. L’agente Anthony Carrasco ha dichiarato che si ritiene che alcune persone siano state colpite. Le riprese aeree televisive hanno mostrato una forte presenza di polizia all’esterno della moschea, che si trova in un quartiere prevalentemente residenziale, a circa 14 chilometri a nord del centro di San Diego. Il suo sito web afferma che si tratta della più grande moschea della contea di San Diego. Il complesso comprende la scuola Al Rashid, che, secondo il sito web, offre corsi di lingua araba, studi islamici e Corano. Almeno una persona sarebbe rimasta uccisa nella sparatoria avvenuta al Centro Islamico di San Diego. Lo riporta la Cnn, citando quanto riferito da due funzionari delle forze dell’ordine informati sui fatti. I due sospettati della sparatoria avvenuta presso il Centro Islamico di San Diego sono morti. Lo ha riferito una fonte della polizia, che ha parlato a condizione di anonimato perché non autorizzata a fornire ulteriori dettagli.