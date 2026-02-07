Iran, Witkoff e Kushner a bordo della portaerei USS Abraham Lincoln

L’inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente Steve Witkoff e Jared Kushner, genero del presidente Donald Trump, hanno visitato la USS Abraham Lincoln nel Mar Arabico, insieme al capo del Comando Centrale degli Stati Uniti, l’ammiraglio Brad Cooper. Venerdì, gli Stati Uniti e l’Iran hanno tenuto colloqui indiretti in Oman che sembrano aver riportato le discussioni sul programma nucleare di Teheran al punto di partenza. Trump ha affermato che gli Stati Uniti hanno avuto colloqui “molto positivi” e che ne sono previsti altri all’inizio della prossima settimana.