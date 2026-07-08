Ucraina, a Kiev commozione ai funerali di una studentessa ventenne uccisa in raid russo

Mercoledì a Kiev si sono tenuti i funerali di una studentessa ventenne, rimasta uccisa la scorsa settimana durante un attacco russo nel quartiere di Darnytskyi. Un sacerdote ha recitato le preghiere funebri mentre i partecipanti al funerale, in lutto, seguivano la bara lungo il percorso verso il cimitero. Le forze di Mosca hanno la capitale con un raid di droni e missili durato 11 ore nella notte tra il primo e il 2 luglio, uccidendo almeno 21 civili in città e ferendone molti altri in quella che Mosca ha definito una rappresaglia per gli attacchi ucraini agli impianti petroliferi russi. Forti esplosioni hanno scosso la capitale ucraina, dove più di 50mila persone hanno trovato rifugio nelle stazioni della metropolitana dopo che le autorità avevano diramato allarmi aerei, secondo quanto riferito dalla metropolitana di Kiev. Le squadre di soccorso hanno scavato per tutto il giorno tra le macerie di palazzi crollati e carbonizzati alla ricerca delle vittime.