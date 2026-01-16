Iran, Usa spostano portaerei USS Lincoln in Medioriente

Gli Stati Uniti congelano per ora l’azione militare contro l’Iran, ma spostano la portaerei USS Lincoln dal Mar Cinese Meridionale al Medioriente e annunciano nuove sanzioni, sostenute anche dall’Unione europea. Donald Trump afferma di aver “salvato molte vite” grazie alla minaccia di un attacco, ma promette gravi conseguenze se le uccisioni continueranno. L’Iran replica che difenderà con forza il proprio territorio e accusa Washington e Israele di essere responsabili del sangue versato nel Paese. Al Consiglio di Sicurezza dell’Onu gli Stati Uniti ribadiscono il sostegno ai manifestanti iraniani, mentre Teheran denuncia tentativi di destabilizzazione e violazioni del diritto internazionale. Il procuratore generale iraniano annuncia che tutti i manifestanti rischiano la pena di morte. La Russia accusa Washington di alimentare l’isteria sulla crisi iraniana per perseguire i propri obiettivi politici.