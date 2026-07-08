Satnam Singh, legale Lovato: "Appello rileggerà prove e riformulerà da doloso a colposo"

“È una sentenza di conferma del capo di imputazione contestato, con una pena ridotta ad anni sedici. Noi riteniamo che la Corte d’Assise di Latina abbia perso l’occasione per riqualificare il capo di imputazione in colposo. Senz’altro la Corte d’Assise d’Appello di Roma rileggerà con attenzione il corredo documentale, le prove formate in istruttoria e sarà più semplice pervenire ad una riformulazione del capo di imputazione da doloso nella forma del dolo eventuale in omicidio colposo, come abbiamo sempre sostenuto”. Così Mario Antinucci, avvocato difensore di Antonello Lovato, giudicato colpevole per omicidio con dolo eventuale per la morte del bracciante indiano Satnam Singh, uscendo dal tribunale di Latina subito dopo la sentenza. “Antonello Lovato ha fatto delle dichiarazioni spontanee molto lineari”, spiega il legale, raccontando di come il suo assistito abbia “ringraziato prima di tutto l’amministrazione penitenziaria che gli ha dato un’opportunità di resipiscenza”, permettendogli di lavorare mentre si trova nell’istituto penitenziario e guadagnandosi “la fiducia del carcere di Frosinone”. “Le assicuro che con un omicidio volontario nessun detenuto a cedere ai lavori nei magazzini con uno stipendio. È singolare, no? Lo valuteremo in seguito”, nota Antinucci, che poi conclude: “Se siamo insoddisfatti? No. La Corte d’Assise autorevolissima ha fatto il suo lavoro. Attendiamo di leggere le motivazioni, siamo sereni. C’è una Corte d’Assise d’Appello ed è a Roma”.