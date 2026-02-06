Iran, al via i colloqui con gli Usa in Oman

Sono previsti per oggi i colloqui sul programma nucleare tra Iran e Stati Uniti. L’ambito, la natura e i partecipanti rimangono poco chiari. Dal lato iraniano, il ministro degli Esteri Abbas Araghchi è arrivato di notte insieme a diversi diplomatici, mentre, lato Usa, i dialoghi dovrebbero essere guidati dall’inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente Steve Witkoff, assieme a Jared Kushner, genero di Donald Trump.

Non è ancora chiaro quali termini l’Iran sarà disposto a negoziare, senza includere alcun impegno da parte di Teheran in merito al suo autodefinito “Asse della Resistenza“, una rete di milizie con lo scopo di fungere da deterrente sia per Israele che per gli Stati Uniti.