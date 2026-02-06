Iran, al via i colloqui con gli Usa in Oman

Sono previsti per oggi i colloqui sul programma nucleare tra Iran e Stati Uniti. L’ambito, la natura e i partecipanti rimangono poco chiari. Dal lato iraniano, il ministro degli Esteri Abbas Araghchi è arrivato di notte insieme a diversi diplomatici, mentre, lato Usa, i dialoghi dovrebbero essere guidati dall’inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente Steve Witkoff, assieme a Jared Kushner, genero di Donald Trump.
Non è ancora chiaro quali termini l’Iran sarà disposto a negoziare, senza includere alcun impegno da parte di Teheran in merito al suo autodefinito “Asse della Resistenza“, una rete di milizie con lo scopo di fungere da deterrente sia per Israele che per gli Stati Uniti.
L’Oman ha riferito di aver mediato i colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti sul programma nucleare di Teheran. Secondo quanto riportato su X dal ministero degli Esteri, il capo della diplomazia Badr al-Busaidi ha incontrato separatamente il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, poi l’inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente Steve Witkoff e Jared Kushner, genero del presidente Donald Trump.”Le consultazioni si sono concentrate sulla preparazione delle condizioni appropriate per la ripresa dei negoziati diplomatici e tecnici, assicurando l’importanza di questi negoziati, alla luce della determinazione delle parti a garantire il successo nel raggiungimento di sicurezza e stabilità sostenibili”, si legge nell’annuncio omanita.
Un convoglio di veicoli a bordo dei quali si ritiene viaggiassero funzionari americani ha lasciato il luogo dei colloqui tra Iran e Stati Uniti a Muscat, in Oman. Le auto hanno lasciato un palazzo che si trova a circa un’ora e mezza dalla capitale del sultanato. I funzionari statunitensi non hanno rilasciato dichiarazioni. I funzionari iraniani erano già presenti sul posto prima dell’arrivo degli americani.
Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che Teheran è pronta a ricorrere alla diplomazia per tutelare gli interessi nazionali, pur essendo pienamente pronta a difendere la sovranità e la sicurezza nazionale del Paese da eccessi e avventurismi. Lo riporta l’agenzia Tasnim.
Il ministro degli Esteri iranian Abbas Araghchi ha scritto su X che Teheran entra nella trattativa “con gli occhi aperti e un ricordo preciso dell’anno trascorso”. “Gli impegni devono essere onorati – ha aggiunto – Parità di diritti, rispetto reciproco e interesse reciproco non sono retorica: sono un dovere e i pilastri di un accordo duraturo”.