Napoli, Manfredi e Fico contestati a evento Campo Largo: tensione e interviene Fratoianni

Momenti di tensione nel corso della manifestazione del Campo largo in piazza del Gesù a Napoli. Un gruppo di attivisti di Potere al popolo ha fatto irruzione sotto al palco contestando il sindaco Gaetano Manfredi che stava tenendo il suo intervento.Ne è nato un parapiglia con i sostenitori del Campo largo. A cercare di placare gli animi i leader Avs Bonelli e Fratoianni. Il Presidente della Regione Campania Roberto Fico risponde ai contestatori: “Sono contento che siete qui perché le nostre piazze sono aperte e libere”.