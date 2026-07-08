Milano, incendio in un capannone in zona Bovisa: colonna di fumo nero

Quattro squadre dei Vigili del fuoco di Milano sono intervenute seguito di un incendio scoppiato all’interno di un capannone di Brt a Milano in via Don Giovanni Minzoni, 10. L’alta colonna di fumo nero sprigionatasi a seguito dell’incendio si nota a chilometri di distanza. Forti esplosioni sono state avvertite dall’interno del capannone della BartoliniLe fiamme fuoriescono dai finestroni laterali, che corrono lungo tutta la lunghezza del deposito. Sul posto stanno operando quattro squadre dei vigili del fuoco.