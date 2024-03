Circa 30mila le persone presenti in Piazza San Pietro

Papa Francesco ha presieduto la Messa della Domenica di Pasqua, scacciando le preoccupazioni per le sue condizioni di salute e guidando circa 30.000 persone presenti in Piazza San Pietro in una delle liturgie più importanti dell’anno.

