Francesco nel suo messaggio pasquale

“Non lasciamo che venti di guerra sempre più forti spirino sull’Europa e sul Mediterraneo. Non si ceda alla logica delle armi e del riarmo. La pace non si costruisce mai con le armi, ma tendendo le mani e aprendo i cuori”. Così Papa Francesco nel suo messaggio pasquale letto dalla Loggia Centrale della Basilica di San Pietro, rivolgendosi ai fedeli presenti.

