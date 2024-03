Il suo messaggio letto da mons. Ciampanelli nell'udienza con la comunità dell’Ospedale pediatrico 'Bambino Gesù'

“Cari fratelli e sorelle, benvenuti, tutti. Sono contento di vedervi. Io non mi sono ripreso e per questo non posso leggere bene il messaggio. Lo farà mons. Ciampanelli per me”. Così Papa Francesco aprendo l’udienza in Aula Paolo VI con la comunità dell’Ospedale pediatrico ‘Bambino Gesù’, in occasione del 100eismo anniversario della donazione dell’Ospedale alla Santa Sede da parte della famiglia Salviati.

