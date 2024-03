Il Pontefice durante l'Angelus: "Auspico che la comunità internazionale lo comprenda"

Papa Francesco si è affacciato su piazza San Pietro per il tradizionale Angelus della domenica. Diversi i temi affrontati tra cui quello della guerra a Gaza e in Ucraina. “Non dimentichiamo la martoriata Ucraina dove ogni giorno muoiono tante persone. C’è tanto dolore. Il 5 marzo ricorre la seconda giornata intenrazionale per la consapevolezza sul disarmo e la non proliferazione. Quante risorse vengono sprecate per le spese militari. Auspico che la comunità internazionale comprenda che il disarmo è un dovere, un dovere morale, mettiamolo in testa. E questo richiede il coraggio da parte di tutti i membri della grande famiglia delle Nazioni di passare dall’equilibrio della paura all’equilibrio della fiducia”, ha detto il Pontefice.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata