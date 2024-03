L'appello del Pontefice durante l'Angelus in piazza San Pietro

Papa Francesco torna a parlare della guerra tra Israele e Hamas e chiede un immediato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. “Porto quotidianamente nel cuore con dolore la sofferenza delle popolazioni in Palestina e in Israele dovuta alle ostilità in corso. Migliaia di morti e feriti, di sfollati, immani distruzioni cha causano dolore con conseguenze tremende sui piccoli. Mi domando davvero si pensa di costruire un mondo migliore in questo modo? Davvero si pensa di raggiungere la pace? Basta per favore, diciamo tutti ‘basta per favore’. Fermatevi“, ha detto Bergoglio durante l’Angelus in piazza San Pietro. “Incoraggio a continuare i negoziati per un immediato cessate il fuoco a Gaza e in tutta la regione affinché gli ostaggi siano subito liberati e tornino dai loro cari che li aspettano e la popolazione civile possa avere accesso sicuro agli atti umanitari”, ha aggiunto il Pontefice.

