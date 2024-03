Il pontefice ha confidato di avere ancora il raffreddore e di sentirsi un po' affaticato

“Buongiorno! Chiedo di leggere, così non mi affatico tanto; ho ancora il raffreddore e mi affatica leggere per un po’“. Così Papa Francesco parlando a braccio all’inizio dell’udienza ai partecipanti al convegno internazionale ‘Uomo-donna immagine di Dio. Per una antropologia delle vocazioni’, promosso dal Centro di Ricerca e Antropologia delle Vocazioni (CRAV), che ha luogo in Vaticano fino a domani. Il discorso del Pontefice è stato poi letto da monsignor Filippo Ciampanelli.

“È molto importante che ci sia questo incontro, questo incontro fra uomini e donne, perché oggi il pericolo più brutto è l’ideologia del gender, che annulla le differenze. Ho chiesto di fare studi a proposito di questa brutta ideologia del nostro tempo, che cancella le differenze e rende tutto uguale; cancellare la differenza è cancellare l’umanità. Uomo e donna, invece, stanno in una feconda ‘tensione'” le parole del pontefice nel discorso rivolto ai partecipanti al convegno internazionale ‘Uomo-donna immagine di Dio. Per una antropologia delle vocazioni’, promosso dal Centro di Ricerca e Antropologia delle Vocazioni (CRAV), che ha luogo in Vaticano fino a domani.

