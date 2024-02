Lo rende noto la Sala Stampa Vaticana

A causa di un lieve stato influenzale, in via precauzionale il Papa ha annullato le udienze previste per la giornata di oggi. Lo rende noto la Sala Stampa Vaticana.

Al momento l’Angelus di domani è confermato.

