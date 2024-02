Il Pontefice al termine dell'Angelus: "La guerra porta solo morte e distruzione"

Il nuovo appello per la pace di Papa Francesco al termine dell’Angelus in piazza San Pietro. “Preghiamo per i conflitti che insanguinano il continente africano e molti continenti del mondo: Ucraina, Palestina. La guerra è sempre una sconfitta”, ha detto il Pontefice nella prima domenica di Quaresima. “Ovunque si combatte, le popolazioni sono sfinite e stanche – ha affermato – la guerra porterà solo morte e distruzione, mai la soluzione del problema. Preghiamo senza stancarci e chiediamo dono di menti e di cuore che si dedichino alla pace”.

