Il Pontefice non presenta febbre e prosegue con la terapia del caso

Le condizioni di salute di Papa Francesco sono in miglioramento, il Pontefice non presenta febbre e prosegue con la terapia del caso. Per evitare di esporsi a sbalzi di temperatura, domani mattina reciterà l’Angelus in collegamento da Casa Santa Marta. La preghiera sarà trasmessa in diretta televisiva e sugli schermi presenti in Piazza San Pietro, da Vatican Media e in streaming sul sito di Vatican News. Lo rende noto la Sala Stampa vaticana.

