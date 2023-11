La Santa Sede esclude polmonite per il Pontefice: "Condizioni buone"

Il Papa ha ricevuto lunedì in udienza il Presidente del Paraguay, Santiago Peña Palacios, dopo che domenica il Pontefice aveva rinunciato a officiare l’Angelus dal balcone di piazza San Pietro per un’ infiammazione polmonare .”Confermo che la tac ha escluso una polmonite, ma mostrava una infiammazione polmonare che causava alcune difficoltà respiratorie. Per una maggiore efficacia della terapia si è proceduto a posizionare un ago cannula per infusione di terapia antibiotica per via endovenosa”, ha detto il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni”. “Le condizioni del Papa sono buone e stazionarie – ha proseguito Bruni -, non presenta febbre e la situazione respiratoria è in netto miglioramento“.

