Papa Francesco ha chiesto nuovamente un cessate il fuoco nel conflitto israelo-palestinese durante la preghiera dell’Angelus, sollecitando anche l’immediato rilascio degli ostaggi israeliani e maggiori aiuti umanitari per la Striscia di Gaza. “Basta fratelli, fermate le armi”, ha detto il Pontefice. “In questo momento buio prego tanto per loro, le armi non porteranno mai pace – ha affermato – Basta, fratelli, a Gaza si soccorrano i feriti, si facciano arrivare gli aiuti umanitari, si liberino gli ostaggi, tra cui molti sono anziani e bambini”.

