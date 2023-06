Il decorso è "buono", i parametri "stabili" ma il Pontefice resta al Gemelli

Prosegue il decorso post operatorio di Papa Francesco che è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico all’addome. Dopo una “notte tranquilla” il Pontefice ha trascorso “una giornata di riposo”. Bergoglio “si è alimentato con una dieta idrica. I parametri emodinamici e respiratori sono stabili”. Gli esami di controllo di routine “sono buoni”. Ora servono pazienza e riposo.

Ma, come ci ha abituato negli anni, il Pontefice non ama stare senza far niente. E come ha confermato ieri il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, “se dovessero esserci cose urgenti saranno portate direttamente a lui al Gemelli, immagino che il Papa tra qualche ora anche se da un letto riprenderà il suo esercizio”. Tanti i messaggi di vicinanza e affetto per una pronta guarigione. Messaggi dei quali Bergoglio è informato e per i quali “esprime la sua gratitudine, chiedendo nel contempo di continuare a pregare per lui”. Tra questi il Pontefice è stato colpito dall’affetto della famiglia del piccolo Miguel Angel – battezzato da lui stesso durante la visita nei reparti di oncologia pediatrica e neurochirurgia infantile dell’ospedale – che gli ha inviato un poster di auguri di pronta guarigione. Il Santo Padre ha voluto personalmente ringraziare la mamma del bimbo con una breve telefonata. “Riprenditi” e “Grazie per aver benedetto il nostro fratellino Michelangelo, ti amiamo molto”, si legge nel poster.Il decorso post operatorio richiederà diversi giorni.

Come ha spiegato ieri Sergio Alfieri, il chirurgo che lo ha operato di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi, per un intervento di questo tipo in genere sono necessari “5-7 giorni” di convalescenza, ma trattandosi di un paziente di 86 anni verranno adottate tutte le attenzioni e le cautele opportune. Confermata, infatti, la cancellazione di tutte le udienze almeno fino al prossimo 18 giugno.

