Il Santo Padre è stato portato all'ospedale romano a causa di difficoltà respiratorie

Francesco affaticato mentre sale sulla Papamobile. Le immagini, registrate ieri, mostrano il Pontefice in piazza San Pietro, in Vaticano, prima del ricovero all’ospedale Gemelli di Roma a causa di difficoltà respiratorie. A quanto apprende LaPresse da fonti ospedaliere ha passato una notte tranquilla ed è in corso una terapia che procederà nei prossimi giorni. Il Papa avrebbe iniziato ad avvertire un dolore al petto subito dopo l’udienza generale tenuta in piazza San Pietro, mentre già si trovava nella sua residenza a Santa Marta.

