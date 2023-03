Così Francesco al termine dell'Angelus

Papà Francesco ha ricordato anche la festa del papà, al termine dell’Angelus in piazza S.Pietro. “Oggi facciamo gli auguri a tutti i papà, che in San Giuseppe trovino il modello, il sostegno, il conforto per vivere bene la paternità“, le parole del Pontefice.

