Il Pontefice ha ricevuto in udienza i rifugiati giunti in Europa attraverso i corridoi umanitari

“I corridoi umanitari non solo mirano a far giungere in Italia e in altri Paesi europei persone profughe, strappandole da situazioni di incertezza, pericolo e attese infinite; essi operano anche per l’integrazione. E questo è importante. Non solo salvare ma integrare. Perché integrare è parte della salvezza”. Così Papa Francesco che questa mattina ha ricevuto in udienza i rifugiati giunti in Europa attraverso i corridoi umanitari, insieme alle famiglie e ai rappresentanti delle comunità che li accolgono e ne curano l’integrazione.

