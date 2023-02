Il Santo Padre conclude in Sud Sudan la sua visita nel continente africano

Papa Francesco ha incontrato nella cattedrale di Santa Teresa di Juba in Sud Sudan vescovi, sacerdoti, diaconi, persone consacrate e seminaristi. Francesco è impegnato in una nuova missione ecumenica di pace nel paese più giovane del mondo. Il sud Sudan ha ottenuto l’indipendenza dal Sudan a maggioranza musulmana nel 2011, ma è stato afflitto da guerre civili e conflitti. Il 70% della popolazione del Sud Sudan è analfabeta e 2,8 milioni di bambini non vanno a scuola, secondo le Nazioni Unite, la maggior parte sono ragazze.

