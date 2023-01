Almeno 5 mila le sedie disposte. La cerimonia è in programma giovedì 5 gennaio

Migliaia di fedeli stanno rendendo omaggio alla salma di Benedetto XVI nella Basilica di San Pietro. All’esterno nella piazza sono già in corso i preparativi per le esequie del Papa emerito, morto il 31 dicembre a 95 anni, programmate per giovedì 5 gennaio alle 9:30. Almeno 5 mila le sedie che saranno disposte.

