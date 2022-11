Una volta decorato, sarà svelato al pubblico il 3 dicembre. Resterà posizionato fino all'8 gennaio

(LaPresse) Posizionato in Piazza San Pietro, in Vaticano, l’albero di Natale. Il pino, originario dell’Abruzzo, ha 62 anni ed è alto 26 metri. Come ogni anno, attorno all’albero verrà allestito anche un presepe. Una volta decorato, l’albero verrà svelato al pubblico e il 3 dicembre illuminerà la piazza. Rimarrà posizionato fino all’8 gennaio, due giorni dopo l’Epifania, una volta terminate le celebrazioni religiose natalizie.

