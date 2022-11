Il faccia a faccia in Vaticano. Si tratta della prima visita del Capo dell'Ugcc dall'inizio dell'invasione russa

Stamattina Papa Francesco incontrerà in Vaticano Sviatoslav Shevchuk, l’Arcivescovo Maggiore di Kiev. È il segretariato della Chiesa greco-cattolica ucraina a farlo sapere in una nota. Questa è la prima visita del Capo dell’Ugcc in Santa Sede dall’inizio dell’aggressione russa contro l’Ucraina. “Voglio trasmettere al Santo Padre e alla Santa Sede il dolore del popolo ucraino e raccontare personalmente gli orrori della guerra che il popolo ucraino sta attraversando”, ha commentato Sua Beatitudine Sviatoslav in occasione della sua visita a Roma.

Svyatoslav parteciperà anche all’Assemblea Internazionale dei Superiori e Superiori delle Comunità di Vita Consacrata dell’Ugcc, che si svolgerà a Roma dal 9 al 12 novembre. Il programma della visita prevede anche un incontro con gli ambasciatori dei vari Paesi accreditati presso la Santa Sede.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata