Il Pontefice: "Preghiamo per gli abitanti di quella regione, da troppo tempo stremati dalla violenza"

(LaPresse) “Assistiamo inorriditi agli eventi che continuano a insanguinare la Repubblica Democratica del Congo. Esprimo la mia ferma deplorazione per l’inaccettabile assalto avvenuto nei giorni scorsi a Maboya, nella provincia del Nord Kivu, dove sono state uccise persone inermi, tra cui una religiosa impegnata nell’assistenza sanitaria”. È quanto ha dichiarato Papa Francesco ai fedeli in Piazza San Pietro. “Preghiamo per le vittime e i loro familiari, come pure per quella comunità cristiana e gli abitanti di quella regione da troppo tempo stremati dalla violenza”, ha aggiunto il pontefice. “E non dimentichiamo di continuare a pregare per la martoriata Ucraina. Preghiamo Dio affinché protegga quelle genti e ci porti, tutti, sulla strada, di una pace duratura”, ha concluso il Santo Padre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata