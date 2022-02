Il Papa Emerito Benedetto XVI: "Ho avuto grandi responsabilità nella Chiesa cattolica, ogni singolo abuso è terribile e irreparabile"

Arriva la richiesta di perdono di Papa Ratzinger dopo il rapporto su abusi e pedofilia nella Chiesa in Germania. “In tutti i miei incontri, soprattutto durante i tanti Viaggi apostolici, con le vittime di abusi sessuali da parte di sacerdoti, ho guardato negli occhi le conseguenze di una grandissima colpa e ho imparato a capire che noi stessi veniamo trascinati in questa grandissima colpa quando la trascuriamo o quando non l’affrontiamo con la necessaria decisione e responsabilità, come troppo spesso è accaduto e accade. Come in quegli incontri, ancora una volta posso solo esprimere nei confronti di tutte le vittime di abusi sessuali la mia profonda vergogna, il mio grande dolore e la mia sincera domanda di perdono”. Lo scrive il Papa Emerito, Benedetto XVI, in una lettera sul rapporto sugli abusi nell’Arcidiocesi di Monaco e Frisinga.

Ratzinger prosegue: “Ho avuto grandi responsabilità nella Chiesa cattolica. Tanto più grande è il mio dolore per gli abusi e gli errori che si sono verificati durante il tempo del mio mandato nei rispettivi luoghi. Ogni singolo caso di abuso sessuale è terribile e irreparabile. Alle vittime degli abusi sessuali va la mia profonda compassione e mi rammarico per ogni singolo caso”.

