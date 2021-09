E' il primo viaggio di Bergoglio dopo l'intervento chirurgico all'intestino dello scorso luglio ed è apparso in buona forma

(LaPresse) Papa Francesco nel suo viaggio in Slovacchia ha celebrato anche una messa con rito bizantino a Presov in riconoscimento dei fedeli greco-cattolici del Paese. “Durante la messa, nell’omelia, papa Francesco ha messo in guardia i fedeli da un uso superficiale del crocifisso. “Non riduciamo la croce a oggetto di devozione, tanto meno a simbolo politico, a segno di status religioso e sociale”, ha detto Francesco. E’ il primo viaggio di Bergoglio dopo l’intervento chirurgico all’intestino dello scorso luglio ed è apparso in buona forma.

